Rockenfeller erlebt Heimspiel mit Höhen und Tiefen: Auf Rang drei folgt Aus in Lauf zwei

Nürburgring/Neuwied-Niederbie-ber. Glück und Pech liegen oft sehr dicht beieinander. Das musste jetzt Mike Rockenfeller erkennen, nachdem er im Sonntagsrennen der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) seinen havarierten Audi nach einer unverschuldeten Kollision vorzeitig in der Boxengasse geparkt hatte. Tags zuvor hatte der gebürtige Neuwieder die Fans in der Eifel noch vom Ende des Teilnehmerfeldes mit einer fulminanten Aufholjagd begeistert und durfte bei seinem Heimspiel auf dem Nürburgring am Ende als Dritter sogar einen Pokal mit nach Hause nehmen.