Reife Leistungen mit richtigen Reifen: Dörther Moritz Rosenbach feiert zwei Klassensiege

Von Mirko Bernd

i Moritz Rosenbach mit dem BMW 325i E90 auf dem Weg zum Klassensieg in der F3. Der Dörther trotzte den schwierigen Bedingungen. Foto: Felix Stobinski

Der 19-jährige Dörther Rennfahrer Moritz Rosenbach hat bei der Rundstrecken-Challenge Nürburgring (RCN), die traditionell das lange Wochenende beim 24-Stunden-Rennen in der Eifel eröffnet, zwei Klassensiege eingefahren. Einen in der Klasse H2 (Autos über 1,4 bis 1,6 Liter Hubraum), von Baujahr 1966 bis 2013) und einen in der Klasse F3 (über 2,0 Liter bis 2,5 Liter Hubraum).