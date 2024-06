Plus Holzappel/Nürburgring Rallye-Fahrer Cedric Fuchs nutzt den Heimvorteil aus: Holzappeler gewinnt Junior-Wertung am Nürburgring Von Jürgen Hahn i Nicht nur im Rallye-Auto ein gutes Team: Youngster Cedric Fuchs baute mit seinem Vater Thomas Fuchs als Co-Pilot nach dem dritten Lauf zum ADAC Clubsport Rallye Sprint Cup in der Region West die Führung in der Juniorwertung weiter aus. Foto: Jürgen Hahn Im direkten Umfeld des Nürburgrings wurde der dritte Lauf zum ADAC Clubsport Rallye Sprint Cup ausgetragen, sportlicher Ausrichter der Einsteigerserie war der AMC Arzbach. Sportlich gesehen bleibt alles beim Alten: Rhein-Lahn-Youngster Cedric Fuchs gewann bei seinem erst dritten Rallye-Einsatz auch diesmal die Junior-Wertung und wurde Zweiter der Gesamtwertung. Lesezeit: 1 Minute

Nach drei Läufen in der Cup-Region West gibt es in der Tabelle das gleiche Bild: Der 18-jährige Förderpilot des ADAC Mittelrhein baute den Vorsprung in der Junior-Wertung aus und liegt in der gemeinsamen Wertung mit den älteren Piloten auf dem zweiten Platz. Schwierige Bedingungen gemeistert „Die Bedingungen waren nicht einfach, aber ich ...