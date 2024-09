Plus Kreis Birkenfeld Rallye Kohle & Stahl: Gropengiesser ist erneut das Maß der Dinge i Starke Leistung: Jonas Ertz aus Morbach sorgte bei der Rallye Kohle & Stahl für Furore. Er belegte mit Co-Pilotin Maresa Lade Rang drei. Foto: Stefan Ding Bei herrlichem Spätsommerwetter wiederholte Chris Gropengiesser mit Co-Pilotin Lisa Kiefer in einem Skoda Fabia RS Rallye 2 seinen Vorjahressieg bei der Rallye Kohle & Stahl des MSC Obere Nahe. Mit deutlichen Bestzeiten auf allen sechs Wertungsprüfungen ließ das Team vom MSC Emsland den Konkurrenten nie den Hauch einer Chance. Lesezeit: 3 Minuten

Das musste auch der Zweitplatzierte Daniel Rexhausen mit Wohnsitz in Dubai akzeptieren. Ebenfalls mit einem Skoda Fabia R5 unterwegs hatte er mit Beifahrerin Meike Zettl am Ende mehr als eineinhalb Minuten Rückstand auf das Siegerteam. Die Skodas in der Klasse RC2 sind momentan weltweit das Non-Plus-Ultra im Rallyesport und können ...