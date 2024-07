Plus Spa-Francorchamps

Radnabenschaden sorgt für frühzeitiges Ende: Brachbacher Luca Stolz scheidet bei den 24 Stunden von Spa aus

i Kein Glück in Spa-Francorchamps: Lange Zeit konnten Luca Stolz und seine Mitstreiter (vorne) im Kampf um die Spitze mithalten. Ein Radnabenschaden sorgte jedoch zu einem frühzeitigen Aus. Foto: Manfred Muhr/Jürgen Augst/jogi

Das 100-jährige Jubiläum der „CrowdStrike 24Hours of Spa“ bot die Bühne für das wohl größte GT3-Rennen der Welt. Auf dem rund sieben Kilometer langen Formel-1-Kurs in den belgischen Ardennen traten 66 Teams zum Kampf um den prestigeträchtigen Titel an. Das Rennen zählte als vierter Saisonlauf im Fanatec GT World Challenge Endurance Cup. Mit dabei war auch der Brachbacher Luca Stolz.