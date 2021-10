Die 69. Mittelrheinische ADAC-Geländefahrt in Kempenich hat wie schon in den Jahren zuvor von allen Seiten viel Lob erhalten. Und das zu Recht. Der ADAC Mittelrhein und der MSC Kempenich haben trotz schwieriger Corona-Rahmenbedingungen eine tolle Veranstaltung auf die Beine gestellt. Höchstnoten gab es vor allem für die beiden Sonderprüfungen, die mit ihrer Vielzahl an Anforderungen durchweg ein breites Grinsen ins Gesicht der Aktiven zauberten.