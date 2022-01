Neue Rallyeklasse

In drei Monaten beginnt die neue Saison der Deutschen Rallye-Meisterschaft. Neben der Neustrukturierung unter Einbeziehung des bisherigen ADAC Rallye Masters in die DRM feiert eine Sonderwertung am 22./23. April bei der ADAC Rallye Erzgebirge ihre Premiere: Zum ersten Mal wird der Sieger der „DRM Gentlemen Trophy“ gesucht. Die neue Sonderwertung wird bei fünf von sieben DRM-Läufen in der Saison 2022 ausgeschrieben. Das Finale steigt bei der Saarland-Pfalz-Rallye im August mit Prüfungen im Westrich.