Portimao

Der zweiwöchige Aufenthalt an der Algarve, verbunden mit Saisonvorbereitung und den ersten vier Rennen, endete für das Bad Kreuznacher Kiefer-Racing-Team nicht zufriedenstellend. Pilot Lukas Tulovic, der zum Saisonstart in Estoril noch Dritter geworden war, verbuchte in Portimao einen Ausfall und einen neunten Platz in der Moto2-Klasse der Motorrad-Europameisterschaft.