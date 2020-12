Klettwitz

Das ADAC GT Masters gastierte zum zweiten Mal in dieser Saison in Brandenburg. Im Gegensatz zum Saisonauftakt trat die Liga der Supersportwagen diesmal auf der langen Version, der 4,570 Kilometer langen Streckenvariante des Lausitzrings an, der für den abgesagten Termin im niederländischen Zandvoort einspringen musste.