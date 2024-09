Plus Hennweiler

Motocross in Hennweiler: Strecke wird erneut optimiert

Von Sebastian Schmitt

i Auf dem Gelände des MSC Hennweiler wird seit Wochen gearbeitet, damit am Samstag und Sonntag wie in den Vorjahren Motocross vom Feinsten präsentiert werden kann. Foto: Sebastian Schmitt

Seit Wochen wird an der Motocrossstrecke in Hennweiler fleißig gearbeitet. Mit schwerem Gerät schütten Helfer des Motorsportclubs Wälle auf und planieren die trockene Erde zu einer festen Fläche, damit dort am Wochenende Motorsport der Spitzenklasse starten kann.