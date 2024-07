Plus Reil

Motocross auf ehemaliger WM-Strecke: Schlammschlacht auf dem „Heißen Stein“ in Reil

Von Mirko Bernd

i 71. Moto Cross Reil Heisser Stein 30.06.2024 Südwest Cup Foto: K.F.Schmitt B & P Schmitt/B&P Schmitt

Sie hatten auf den Wettergott gehofft beim MSC „Heißer Stein“ Reil vor der 31. Auflage des traditionsreichen Motocross-Rennens an zwei Tagen auf der ehemaligen WM-Strecke. Doch der spielte nur am ersten Tag mit, an Tag zwei versank die Strecke im Schlamm. Aber auch das hatte seinen Reiz, wie der MSC-Vorsitzende Marco Konen berichtete. Für ihn war das Wochenende ein schmerzhaftes, denn er brach sich im freien Training das Schlüsselbein und wurde bereits operiert.