Kempenich

Tradition ja, alltägliches Einerlei auf keinen Fall: Dieser Ruf haftet schon lange der Mittelrheinischen ADAC-Motorradgeländefahrt an, einem Fossil des Endurosports. Wer aber geglaubt hatte, in der fast sieben Jahrzehnte langen Geschichte schon alles erlebt zu haben, der ist jetzt bei der 68. Auflage erneut eines Besseren belehrt worden. War es im vergangenen Jahr eine Schlammschlacht par excellence, so machte den Veranstaltern und Teilnehmern diesmal ein Virus namens Corona arg zu schaffen.