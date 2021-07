Mike Rockenfeller ist in der „neuen“ DTM angekommen: Nachdem der aus Neuwied stammende Rennfahrer sich vor fünf Wochen beim Saisonauftakt der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) in Monza noch etwas schwer getan hatte, meisterte er den Umstieg vom Klasse 1-Prototypen zum GT 3-Sportwagen bereits am zweiten Rennwochenende auf dem Lausitzring perfekt. Der Lohn waren ein dritter Platz im Samstagsrennen sowie weitere vier Meisterschaftspunkte im zweiten Durchgang (gesamt 20 Punkte).