Mike Rockenfeller: Es ist komplett neu – Erste gemeinsame Testfahrten der DTM-Teams am Hockenheimring

Die Fans der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) werden sich noch eine ganze Weile gedulden müssen, bis sie endlich wieder packenden Motorsport auf den Rennstrecken in Deutschland sowie im benachbarten Ausland erleben können. Sofern es bei dem derzeit veröffentlichten Terminkalender bleibt, findet die Auftaktveranstaltung erst am dritten Juniwochenende auf dem italienischen Hochgeschwindigkeitskurs von Monza statt. Insgesamt acht Rennwochenenden sind für die Saison 2021 geplant. Die ersten Testfahrten finden jedoch bereits jetzt in Hockenheim sowie Anfang Mai auf dem Lausitzring statt.