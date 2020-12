Neuwied

Als Fünfter in der Meisterschaftstabelle hat Mike Rockenfeller die Heimreise aus Spa-Francorchamps angetreten. Auf dem anspruchsvollen Ardennen-Kurs belegte der in Neuwied-Niederbieber aufgewachsene Rennfahrer beim Saisonauftakt der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) den vierten Platz. Tags darauf überquerte der Audi-Pilot im zweiten Lauf des Wochenendes als Fünfter den Zielstrich. Mit einmal zwölf und einmal zehn Punkten reiht sich „Rocky“ nach zwei von 18 Rennen vorläufig auf Position fünf in der Fahrerwertung ein.