Plus Neunkirchen Mehrere Tausend Zuschauer sind in Neunkirchen dabei: Motorrad-Trial-WM bietet großes Spektakel Carsten Loos Von Moritz Hannappel i Spektakel für die Zuschauer: Der Italiener Gabriel Marcelli „fliegt" in Sektion 10 bei der Trial-WM in Neunkirchen. Foto: Carsten Loos Dicht gedrängt an den Sektionen verfolgten die Zuschauer die beiden Tage bei den Weltmeisterschaften im Motorrad-Trial in Neunkirchen-Struthütten. Lesezeit: 1 Minute

In dieser Szene „fliegt“ der Italiener Gabriel Marcelli in Sektion 10 in Richtung seines vierten Platzes am ersten Wettkampf-Tag. Die Trial-WM fand das zweite Mal nach 2022 in Neunkirchen statt. Anders als bei der ersten Ausgabe, wurde dieses Mal an drei Orten gefahren. Wie schon 2022 gehörte das PWS-Werskgelände und ein ...