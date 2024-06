Plus Nürburgring/Mayen

Mayener Brüder starten neuen Anlauf – Am Samstag geht's auf dem Ring in der NLS weiter

Von Jürgen C. Braun

i Beim 24-Stunden-Rennen waren Jürgen und Joachim Nett mit dem Dupré-Audi (hier vor der Box des Teams) unterwegs. Am Samstag hoffen sie auf mehr Rennglück. Foto: Andreas Krein

Die beiden Brüder Jürgen und Joachim Nett aus Mayen haben in vielen Jahren der Langstreckenserie auf der Nordschleife des Nürburgrings schon einiges erlebt. Inklusive des VLN-Titelgewinns 1987 von Jürgen und Vater Ludwig im Peugeot 205 GTI. Eine Wiederholung dessen, was sich beim 24-Stunden-Rennen in diesem Jahr zugetragen hat, möchten beide aber nicht mehr erleben.