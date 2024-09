Plus Wackersdorf Maximilian Schleimer feiert den Titel: Obertiefenbacher ist Deutscher Meister und beendet Durststrecke i Endlich Deutscher Meister: Maximilian Schleimer aus Obertiefenbach, hier bei der Siegerehrung, setzte sich in Wackersdorf durch und hat bereits die nächsten Ziele im Blick. Foto: Björn Niemann/Fast-Media Endlich konnte Maximilian Schleimer die Sektkorken knallen lassen. Im Pro Kart Raceland Wackersdorf fand am Wochenende das Finale der deutschen Kart-Meisterschaft statt. In seinem ersten Schaltkartjahr holte sich der Pilot aus Obertiefenbach den Titel und ließ damit eine lange Durststrecke enden. Lesezeit: 2 Minuten

Bereits in den vergangenen fünf Jahren kämpfte Maximilian Schleimer in verschiedensten Klassen um Meistertitel, verpasste am Ende aber mehrmals nur hauchdünn den Sprung an die Spitze. Nun hat es gereicht, obwohl es wieder ein Herzschlagfinale gab. Dabei war die Ausgangslage bestens: Der Schützling des Maranello SRP Factory Teams reiste als ...