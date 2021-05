In seinen Rennen hat Martin Hannappel schon so manch brenzlige Situation gemeistert. Als nun aber beim Großen Preis der Stadt Magdeburg in Oschersleben der Fahrer vor ihm einen „Motorplatzer“ hatte, wie er es beschrieb, musste der Pilot aus Staudt all seine fahrerische Klasse aufbieten. „Ich habe schon alle Engel pfeifen gehört“, blickt Hannappel zurück auf den Moment, in dem sich vor ihm ein Ölteppich ausbreitete. Doch der Westerwälder bewahrte die Ruhe, hielt in seinem Audi 80 GTE die Spur und kam am Ende auf Platz 20 ins Ziel. „Beinahe hätte es mich rausgestreckt“, erzählt Hannappel, der in seinem 1983 gebauten Wagen von Platz 32 aus ins Rennen gegangen war und durchaus noch mehr Positionen gutmachen wollte. „Aber der Traum von den Top Ten ist durch den Vorfall geplatzt“, sagt er.