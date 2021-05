Marijan Griebel ist zurück in der Deutschen Rallye-Meisterschaft. Der Ausnahmepilot aus Hahnweiler wird mit seinem Beifahrer Alex Rath auf einem Citroën C3 R5 an den Start gehen und peilt die Wiederholung des Kunststücks an, das ihm 2018 gelang. Marijan Griebel will den Titel.