Gran Canaria

Spätestens als sich Marijan Griebel nach einem Schwimmkurs in einer riesigen Wasserlache mit seinem Citroën C3 R5 im ackerähnlichen Seitenstreifen direkt vor einem Gebüsch eingegraben hatte, war klar, dass er sein Ziel, sein bestes Resultat in der Rallye-Europameisterschaftssaison herauszufahren, streichen musste. Obwohl Griebel alles in allem erneut eine ordentliche Vorstellung ablieferte, reichte es auf Gran Canaria letztlich lediglich für Platz 13. In der EM-Gesamtwertung landete er mit 17 Punkten auf Platz 18.