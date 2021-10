Voller Zuversicht geht Marijan Griebel in den letzten Lauf zur Deutschen Rallye-Meisterschaft – in die Sachsen-Rallye, die am Freitag in Zwickau startet und am Samstag dort auch endet. Der Hahnweilerer ist voll drin im Titelrennen und hat noch alle Chancen, den Führenden des Klassements, Dominik Dinkel, abzufangen.