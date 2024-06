Plus St. Wendel

Marijan Griebel hat den Heimsieg im Visier: Saarland-Pfalz-Rallye kreuzt auch den Kreis Birkenfeld

i Helm auf und Vollgas! Marijan Griebel ist auf dem Weg zu seiner vierten Deutschen Meisterschaft. Mit einem Sieg bei der Saarland-Pfalz-Rallye, seinem Heimspiel, würde der Hahnweilerer einen Riesenschritt machen. Foto: Joachim Hähn

Die Deutsche Rallyemeisterschaft (DRM) lässt den Motorsport-Fans keine Zeit zum Luftholen. Innerhalb kürzester Zeit wird in der Region der dritte Lauf im Kampf um den nationalen Titel ausgetragen. Nach der Hunsrück-Rallye Ende Mai und der Rallye Mittelrhein vor zwei Wochen steht nun die Saarland-Pfalz-Rallye auf dem Programm, die am Freitag in St. Wendel startet und im Westrich auch wieder den Kreis Birkenfeld schneidet. Favorit ist natürlich erneut Marijan Griebel.