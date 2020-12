Hahnweiler

Endlich wieder einmal sein Ausnahmetalent belegen konnte Marijan Griebel beim Lauf zur Rallye-Europameisterschaft in Ungarn. Der Hahnweilerer bot am Steuer des Citroën C3 R5 des französischen Saintéloc Teams eine ausgezeichnete Leistung, hielt in der Spitze des hervorragend besetzten Feldes mit, wurde bester Deutscher und verpasste nur wegen eines Drehers am Sonntag eine bessere Platzierung als den neunten Rang im Gesamtklassement. Doch auch dieser neunte Platz lag innerhalb der eigenen Zielvorstellung. Griebel hatte sich vorgenommen, in die Top Ten zu fahren.