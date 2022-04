Die gelb-grüne Mamba hat ein Schwesterauto bekommen. Erstmals bringt der Bad Kreuznacher Rennstall Landgraf Motorsport ein zweites Fahrzeug beim ADAC GT Masters an den Start. Der blau-weiße Depotpack-Mercedes AMG GT3 wird von zwei Youngstern pilotiert. Der 18-jährige Elias Seppänen aus Finnland und der 22-jährige Brite Frank Bird gehören dem Team „Young Talents by Landgraf“ an.