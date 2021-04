Eigentlich sollte die Löwenrallye des AMC Birkenfeld am übernächsten Samstag, am 8. Mai, ausgetragen werden. Doch die Coronasituation im Kreis Birkenfeld hat dafür gesorgt, dass der ursprüngliche Termin nicht gehalten werden konnte. Nun geht die Rallye am 29. Mai an den Start.