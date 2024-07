Plus Bielstein/Derschen

Löb fühlt sich im Rennen unwohl: Derschener Pilot schwärmt jedoch von Kulisse in Bielstein

Von Manfred Schell

i Bekannte, aber schwierige Strecke: Der Derschener Phil Niklas Löb fand im Rennen in Bielstein keinen Rhythmus. Foto: Manfred Schell

Die vierte Runde der ADAC MX Masters in Bielstein war gleichzeitig auch Phil Niklas Löbs Saisonauftakt in der Meisterschaft. Der in Derschen wohnhafte KTM-Pilot plant zusätzlich zu der Veranstaltung in Nordrhein-Westfalen noch in Jauer, Gaildorf und Holzgerlingen an den Start zu gehen.