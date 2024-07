Plus Neunkirchen/Kirchen (Sieg)

Lennox Schlosser debütiert neben Weltmeister Toni Bou: 14-jähriger aus Kirchen erstmals bei WM-Lauf dabei

Von Carsten Loos

i Schnell, actiongeladen, aber vor allem ein Balanceakt: Bei der Motorrad-Trial-WM in Neunkirchen mussten die Teilnehmer ihr ganzes fahrerisches Können zeigen. In dieser Szene meistert der 14-jährige Lennox Schlosser aus Kirchen in Sektion 10 die künstlichen Hindernisse auf dem PWS-Werksgelände. Foto: Carsten Loos

Einen leibhaftigen Weltmeister trifft man auch nicht alle Tage persönlich. Und so war Lennox Schlosser schon froh, dass er Toni Bou neulich am Vortag des Motorrad-Trial-GP in Neunkirchen, der vierten Station der Weltmeisterschaft in diesem Jahr, im Fahrerlager zumindest vorbeihuschen gesehen hat. „Da vorne ist er lang gelaufen“, sagte der junge Zweirad-Pilot aus Kirchen an der Sieg.