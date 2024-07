Plus Misano (Italien) Land-Motorsport jubelt in Hitzeschlacht von Misano: Niederdreisbacher Mannschaft sichert sich Klassensieg Der World Circuit 'Marco Simoncelli' im italienischen Misano bildete die Bühne für den vierten Lauf zur Hankook 12H Series. Mit dabei im Feld war auch wieder die Niederdreisbacher Mannschaft von Land-Motorsport, die einen Audi R8 LMS GT3 EVO II für das Fahrertrio Johannes Kirchhoff (Iserlohn), Elmar Grimm (Münster) und Stefan Wieninger (Siegsdorf) an den Start brachte. Lesezeit: 1 Minute

In einem von heißen Temperaturen geprägten 12-Stunden-Rennen sicherte das Trio des von Wolfgang und Christian Land eingesetzten Audi den Sieg in der AM-Klasse der Amateurwertung und glänzte auch in der Gesamtwertung. „Die Rennserie fuhr zum ersten Mal in Misano. Entsprechend wenig Erfahrungswerte waren vorhanden. Wir legten den Fokus darauf, dass sich ...