Kommenden Samstag: Rallye rund um Altenkirchen kehrt nach Corona-Pause zurück

Nachdem der MSC Altenkirchen in den vergangenen zwei Jahren pandemiebedingt auf eine Durchführung der ADAC Westerwald-Rallye verzichten musste, sind der Vorsitzende Armin Becker und sein gesamtes Team nun umso erfreuter, dass die Veranstaltung wieder ihren Weg in den Terminkalender gefunden hat und am kommenden Samstag durchgeführt werden kann. „Wir sind überglücklich, dass wir endlich wieder an den Start gehen können und wollen sowohl den teilnehmenden Teams als auch den vielen Fans an der Strecke endlich wieder spannenden Motorsport bieten“, so Becker.