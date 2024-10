Plus Spa-Francorchamps/Molsberg

Kaufmann siegt mit nur einer Hand am Steuer: Molsberger trotzt in Spa allen Widrigkeiten und krönt Mega-Saison

Von Erich Kahnt

i Daumen hoch am Ende einer starken Saison: In Spa schraubte Wolfgang Kaufmann seine Bilanz auf vier Siege und zwei zweite Plätze nach oben. Foto: Martin Munsch

Auch bei seinem dritten Einsatz in diesem Jahr in der „F2 Classic Interseries“ für historische Formel 2-Rennwagen, beim Rennen „Spa Six Hours“, war der Westerwälder Wolfgang Kaufmann im Hinblick auf die Gesamtklassements der beiden Rennläufe in den Ardennen erfolgreichster Pilot des Wochenendes. Ein Sieg, ein zweiter Platz mit dem March 782-BMW – und das bei seinem Debüt im Formel 2-Rennwagen in Spa-Francorchamps, quasi auf Anhieb also.