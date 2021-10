Bei den Wertungsläufen sieben und acht des ADAC Kart Masters in Sachsen wahrte der Obertiefenbacher Maximilian Schleimer in der Arena E rund drei Wochen vor dem Saisonfinale in Wackersdorf seine Titelchancen. „Mit meinem Sieg in Kerpen hatte ich mich in eine Favoritenrolle gebracht und will dieser auch gerecht werden“, sagte der 13-jährige Rennfahrer vor dem Start.