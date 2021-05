Eigentlich würden an diesem Wochenende rund 120 Teilnehmer auf den Straßen rund um Birkenfeld in ihren Rallye-Boliden um den Sieg in ihrer Klasse fahren – doch die Löwen-Rallye des AMC Birkenfeld musste aufgrund der zu hohen Inzidenzzahlen im Kreis Birkenfeld bereits zum zweiten Mal verschoben werden. Als neuen Termin peilen der Vorsitzende Karl-Heinz Junietz und sein Helferteam nun Samstag, 26. Juni, an.