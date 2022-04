Julius Caesar Rörig wagt nächsten Schritt: 15-jähriger Holzappeler tauscht kleine 250er gegen 600er-Maschine

Nachdem Julius Caesar Rörig zwei Jahre im Northern Talent Cup (NTC) mit einem zierlichen 250-ccm-Moto3-Motorrad zugebracht hatte, für das er eigentlich zu groß und zu schwer war, wechselt er in diesem Jahr auf eine 600er-Yamaha und geht in der Internationalen Deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) in der Klasse IDM Supersport auf Punktejagd. Allerdings nicht von Beginn an, denn auch hier gilt zum Selbstschutz der „jungen Wilden“ ein Alterslimit (16 Jahre). Dieses erfüllt der 15-Jährige aus Holzappel aber erst ab dem 10. Juni, sodass er die ersten beiden Saisonrennen auslassen muss.