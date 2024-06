Plus Föhren

In den Weinbergen ist Marijan Griebel nicht zu schlagen: Vorsprung in der Deutschen Meisterschaft ausgebaut

Von Redaktion

i Marijan Griebel fegt durch eine Kehre. Der amtierende Deutsche Meister war bei der Rallye Mittelrhein wieder nicht zu schlagen. Foto: Joachim Hähn

Der König der Weinberge hat es wieder getan. Marijan Griebel (35, Hahnweiler) und sein Co-Pilot Tobias Braun (29, Bückeburg) haben zum dritten Mal in Folge die Rallye Mittelrhein rund um Wittlich, die rund um die Mosel ausgetragen wurde, für sich entschieden. Einmal mehr waren die Beiden in ihrem Skoda Fabia RS Rally 2 nicht zu schlagen und bauten ihre Führung in der Gesamtwertung der Deutschen Rallyemeister (DRM) aus.