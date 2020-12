Betzdorf

Im Betzdorfer Gewerbegebiet wartet in den Hallen von „Jürgen Alzen Motorsport“ ein ganz besonderes Rennfahrzeug auf seinen ersten Einsatz: ein mehr als 700 PS starke Ford GT Turbo Evo. Dieser sollte ursprünglich am 17./18. April beim Auftakt der Spezial Tourenwagen Trophy (STT) in Hockenheim sein Debüt feiern, doch aufgrund der Corona-Krise wird diese Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt nicht stattfinden.