Plus Nürburgring Harter Kampf führt aufs Podium: Jannik Reinhard steuert mit seiner Crew im BMW M 240i auf Platz drei Von Jürgen Augst i Das BMW-Trio Jannik Reinhard, Finn Wiebelhaus und Daniel Dörrschuck leisteten sich beim fünften Durchgang der Nürburgring Langstrecken Serie keinen Fehler und überzeugte mit schnellen Rundenzeiten. Die gute Leistung wurde mit Rang drei und dem Klassenpodium in der Klasse des BMW-M 240i-Racing-Cup belohnt. Foto: byJogi//Manfred Muhr Mit dem fünften Wertungslauf der Saison, der 69. ADAC Westfalenfahrt, starteten die 110 Teams in der Nürburgring Langstrecken Serie (NLS) bereits in die zweite Saisonhälfte. Lesezeit: 1 Minute

Das Feld der heimischen Protagonisten hatte sich nach dem 24-Stunden-Klassiker auf dem Traditionskurs in der Eifel Ende Mai so stark gelichtet, dass nur noch Jannik Reinhard aus Horhausen die heimischen Farben vertrat. Der Dachdecker aus dem Westerwald steuerte dabei einen BMW M 240i Racing Cup in der gleichnamigen Klasse des BMW-Markenpokals. Auch ...