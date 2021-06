HAC Simmern eröffnet die Saison in Braunshorn

Die Saison beginnt in Braunshorn: Mit dem 33. Schinderhannes-Kartslalom startet am Sonntag die ADAC Kartslalom-Meisterschaft coronabedingt verspätet in eine um einige Vorläufe gekürzte Saison. Das bedeutet: Der ADAC Mittelrhein ermittelt in fünf statt wie sonst üblich zehn Vorläufen der Regionen Nord und Süd die Teilnehmer für die beiden Endläufe, aus denen dann die Regionalmeister der einzelnen Altersklassen hervorgehen. Die wiederum sind dann für die Südwestdeutsche Meisterschaft und die Bundesendläufe qualifiziert. Gastgeber der Läufe in Braunshorn auf der noch neuen Anlage direkt hinter dem Fußballplatz ist der HAC Simmern, der sich zum einen darüber freut, die Auftaktveranstaltung durchführen zu können, aber auch darüber, dass dort nach den aktuellen Bestimmungen wieder Zuschauer erlaubt sind.