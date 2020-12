Barcelona

Das Finale der Sprint-Cup-Wertung in der GT World Challenge Europe führte den Brachbacher Mercedes-AMG-Pilot Luca Stolz auf den „Circuit de Catalunya“ in Barcelona. Aufgrund des dicht gedrängten Terminplans der verkürzten Rennsaison sollten auf der Formel-1-Strecke gleich drei einstündige Rennen für die Titelentscheidung in der Sprint-Cup-Wertung der internationalen GT3-Meisterschaft sorgen.