Misano

Auch im Sprint-Cup der GT World Challenge Europe drehen sich seit dem vergangenen Wochenende wieder die Räder. Auf dem italienischen Misano World Circuit starteten die ersten drei einstündigen Rennen, in denen auch der Brachbacher Luca Stolz gemeinsam mit Maro Engel (Monaco) mit dem Mercedes-AMG GT3 mit der Startnummer 4 der Mannschaft Mercedes-AMG Team HRT an den Start ging. Die beiden Vizemeister der vergangenen Saison wollen auch in diesem Jahr wieder ein Wort um die Meisterschaft mitreden, entsprechend groß war das Engagement von Fahrer und Team beim Saisonauftakt.