Assen

Grünwald nun Vierter

Mit den Rängen sechs und zwei in Assen hat sich Motorradrennfahrer Luca Grünwald vom Bad Kreuznacher Kiefer-racing-Team in der Internationalen Deutschen Superbike-1000-Meisterschaft auf den vierten Gesamtrang verbessert. „Ich freue mich sehr, dass wir in Assen unser Punktekonto etwas aufgefüllt haben. Luca hat sich am Anfang schwergetan, sich dann aber Schritt für Schritt gesteigert und sein Potenzial gezeigt“, bilanzierte Teamchef Jochen Kiefer.