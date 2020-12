Gran Canaria/Hahnweiler

Mit einer ganz speziellen Art der Vorbereitung nimmt Marijan Griebel am Freitag die Rallye Gran Canaria, den letzten Lauf zur Europameisterschaft, in Angriff. Der Pilot aus Hahnweiler nahm unter anderem auf dem Beifahrersitz des Citroën C3 R5 seines Teamkollegen Alexey Lukyanuk, immerhin Europameister 2018 und heißer Titelanwärter in diesem Jahr, Platz. Aber Griebel konnte auch mehr als sonst testen und peilt seine beste Saisonplatzierung an.