Freud und Leid mit Lamborghini Huracan: Am Samstag steht mit der Adenauer Rundstrecken-Trophy der zweite NLS-Lauf an

Er ist mit Sicherheit einer der am aufregendsten und exklusivsten gezeichneten Boliden der gesamten Saison in der Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS). Nur hält seine Schönheit nicht immer mit seiner Standfestigkeit Schritt. Mit der Fabelzeit von 7:50,370 Minuten für die schnellste Trainingsrunde war der simbabwische Rennprofi Axcil Jeffries den Lamborghini Huracan GT 3 zum Auftakt der Serie am 26. März auf die Poleposition gefahren. Doch die großen Hoffnungen, mit denen der GT 3-Bolide ins anschließende Rennen gegangen war, erfüllten sich nicht. Am Ende blieb statt des erhofften Sieges oder zumindest eines Podestplatzes nur Rang zehn übrig. Beim nächsten Rennen am Samstag, 23. April, startet die Mannschaft von Konrad Motorsport aus dem westfälischen Verl den nächsten Versuch, es besser zu machen.