Fans genießen Sonne und schnelle Zeiten: Manthey Racing gewinnt ersten Lauf der Nürburgring Langstreckenmeisterschaft

Die Nordschleife rief, und (fast) alle sind gekommen. Nach zwei Jahren Pandemie-bedingten Einschränkungen ohne Zuschauer an der Strecke hat die Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) beim Start in die 46. Saison ein packendes und ereignisreiches Comeback auf der rund 25 Kilometer langen Kombination von Grand-Prix-Strecke und Nordschleife gefeiert. Bei der 67. ADAC Westfalenfahrt waren die Zuschauerplätze am Brünnchen und am Pflanzgarten bei strahlendem Sonnenschein wieder der Anziehungspunkt für Tausenden von Fans.