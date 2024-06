Erfolg für Motorsportpilot aus Obertiefenbach: Maximilian Schleimer ist Halbzeitmeister im Kart

Anzeige

Mit einem Sieg in Mülsen und Ampfing startete Schleimer in seine erste Schaltkart-Saison. Das dritte Event der Deutschen Kart-Meisterschaft fand nun im Pro Kart Raceland Wackersdorf statt. Knapp 50 Fahrerinnen und Fahrer gingen in der Klasse der Nachwuchshoffnung aus dem Rhein-Lahn-Kreis an den Start und sorgten für starke Konkurrenz.

Auf abtrocknender Strecke im Qualifying war Schleimer bereits auf Bestzeitkurs, wurde aber in seiner letzten Runde aufgehalten und war nur noch Sechster. Während der Heats meldete er sich aber wieder zurück und stürmte an die Spitze des Feldes. Diese gab der Obertiefenbacher auch im Super Heat nicht mehr aus der Hand und stand im Finale wieder auf der Poleposition.

Der Anfang in das letzte Rennen des Wochenendes verlief für den Fahrer aus dem Maranello SRP Factory Team perfekt. Direkt nach dem Start fuhr er eine Lücke zum weiteren Feld heraus und hatte beste Chancen auf den dritten Triumph im dritten Finale. Doch mit wachsender Renndistanz verlor er etwas an Boden. Sein Verfolger rückte näher und ging mit einem harten Manöver an ihm vorbei. Schleimer blieb im Windschatten, schaffte es aber nicht mehr, einen Konter zu setzen. „Alles in allem war es ein gutes Wochenende. Ich habe meine Gesamtführung ausgebaut und gehe als Halbzeitmeister in die zweite Jahreshälfte. Als nächste Station wartet die Europameisterschaft in Spanien. Das wird noch mal eine neue Erfahrung für mich“, gab der 16-Jährige bereits einen Ausblick.

Vom 4. bis 7. Juli findet der EM-Auftakt im spanischen Aragon statt. Zwei Wochen später geht das deutsche Championat auf dem Erftlandring in Kerpen in die Fortsetzung. red