Plus Nürburgring

Erfolg auf dem Nürburgring: Rennsport-Talent Max Hesse ist auf dem Weg nach ganz oben

Von Jürgen C. Braun

i Triumph auf dem Nürburgring. Max Hesse. Foto: IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler/IMAGO/Eibner

Er gilt nicht umsonst als eines der größten deutschen Talente im Langstreckensport. Dass der 22-jährige Max Hesse als bisher jüngster Pilot die Glickenhaus-Trophy für den Pole-Setter des 24-Stunden-Rennens auf dem Nürburgring in Empfang nehmen durfte, war denn auch keine so große Überraschung. Und wenn er so weitermacht wie seine erfolgreichen Vorgänger in der einst von Jochen Nerpasch gegründeten Nachwuchsschmiede von BMW, dann dürfte ihn sein Weg noch ganz nach oben führen.