Estoril

Ein Dienstag ist ein ungewöhnlicher Wochentag für ein Motorradrennen. Doch was ist in Corona-Zeiten schon normal? Und so begann die Saison in der Motorrad-Europameisterschaft mit zwei Läufen eben nicht an einem Wochenende, zumal Zuschauer derzeit ja nicht erlaubt sind und auf diese deshalb keine Rücksicht genommen werden muss. Mittendrin bei den Geisterrennen war das Bad Kreuznacher Kiefer-Racing-Team, das sich über einen Podiumsplatz von Pilot Lukas Tulovic freute.