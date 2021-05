Zwei Siege an einem Tag für den Braunshorner Marvin Brandl in der Formula Ford Racing (FFR) und Formula Opel Racing (FOR) auf dem Hockenheimring: Dort fanden die Rennen drei und vier der Serie statt. Und Brandl hat alle vier Rennen gewonnen, denn auch die ersten beiden Rennen auf dem Hockenheimring vor gut drei Wochen hatte er für sich entschieden.