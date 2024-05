Plus Veitsrodt

Die „Hunsrück“ ist für Marijan Griebel Neuland: Der amtierende Deutsche Meister spendet 100 Euro pro Bestzeit

i Marijan Griebel geht als Führender der Deutschen Meisterschaft in die Hunsrück-Rallye, die am Samstag in Veitsrodt gestartet wird. Der Hahnweilerer wird hundert Euro pro Bestzeit, die ihm gelingt, spenden. Foto: Sascha Dörrenbächer

Marijan Griebel ist zweifellos das heißeste Eisen bei der Hunsrück-Rallye, die am heutigen Freitag mit dem Shakedown in Oberreidenbach vorglüht und am Samstag, ab 13 Uhr, auf dem Marktgelände in Veitsrodt startet. Der dreimalige Deutsche Meister aus Hahnweiler will in seinem Heimatkreis bei seiner Mission Titelverteidigung unbedingt die nächsten Punkte einfahren. Griebel hat sich selbst noch eine ganz besondere Motivationsspritze verpasst.