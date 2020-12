Schippkau

Trotz Corona-Pandemie und verschobenem Saisonstart geht das ADAC GT Masters an diesem Wochenende mit einem proppevollen Starterfeld in die Saison 2020. Insgesamt 33 Supersportwagen aus 20 Teams stellen sich auf dem Lausitzring in Schippkau-Klettwitz dem Starter zum Start in die ersten beiden Saisonrennen. Nachdem bereits das Testwochenende des Championats am 17. und 18. Juli ohne Zuschauer stattgefunden hatte, wird auch das erste Rennwochenende in der Niederlausitz ohne Fans entlang der Strecke stattfinden müssen.